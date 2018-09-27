Четверг, 27 Сентября 2018 года
22:36:09 МСК

Пожар на Ярославском НПЗ локализован

Происшествия

Причины возгорания устанавливаются

Пожар на Ярославском НПЗ локализован
Иллюстрация: Moscow.mchs.ru
Пожарные работают

Ярославль, 27 сентября 2018, 20:32 — REGNUM  В 19 часов 20 минут 27 сентября на пульт дежурного центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Ярославской области поступило сообщение о пожаре на ярославском нефтеперерабатывающем заводе. На территории НПЗ загорелась одна из установок.

Как сообщает ярославский новостной портал ЯрНьюс со ссылкой на пресс-службу МЧС, пожару был присвоен третий ранг сложности. Точная площадь пожара неизвестна. В настоящий момент силами пожарных открытое горение локализовано и ликвидировано.

По предварительной информации, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить