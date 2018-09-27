Пожар на Ярославском НПЗ локализован

Ярославль, , 20:32 — REGNUM В 19 часов 20 минут 27 сентября на пульт дежурного центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Ярославской области поступило сообщение о пожаре на ярославском нефтеперерабатывающем заводе. На территории НПЗ загорелась одна из установок.

Как сообщает ярославский новостной портал ЯрНьюс со ссылкой на пресс-службу МЧС, пожару был присвоен третий ранг сложности. Точная площадь пожара неизвестна. В настоящий момент силами пожарных открытое горение локализовано и ликвидировано.

По предварительной информации, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.