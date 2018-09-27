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В Югре школьницу убил футбольный мяч

Происшествия

Проводится доследственная проверка по факту смерти 11-летней девочки

В Югре школьницу убил футбольный мяч
AnnRos
Футбольный мяч

Нягань, Югра, 27 сентября 2018, 19:42 — REGNUM  В Нягани (ХМАО) 11-летняя девочку получила удар футбольным мячом в голову и скончалась. Проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по ХМАО.

Трагедия произошла 27 сентября. Дети играли в футбол. Мяч прилетел в голову школьнице. Девочку госпитализировали, она впала в кому. Срочная операция была бесполезной: врачи констатировали — лопнул сосуд.

С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает следствие.

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