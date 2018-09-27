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В Новгородской области ликвидируют последствия шквалистого ветра

Происшествия

В зоне отключения оказались 33 населённых пункта в шести районах области с населением более 600 человек

В Новгородской области ликвидируют последствия шквалистого ветра
Ирина Бынина © ИА Красная Весна
Электрик на столбе

Великий Новгород, 27 сентября 2018, 19:26 — REGNUM  В Новгородской области энергетики весь день сегодня, 27 сентября, ликвидируют последствия шквалистого ветра, который нарушил энергоснабжение в шести районах центра области — Новгородском, Окуловском, Валдайском, Крестецком, Боровичском и Демянском. Как сообщает пресс-центр правительства региона, обширный циклон обрушился на регион в ночь на 27 сентября.

По данным ГУ МЧС России по Новгородской области, в зоне отключения оказались 33 населённых пункта с населением более 600 человек.

Ремонтные работы продолжались до утра, но в течение дня сильный ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду, стал причиной новых обрывов проводов и повреждений на линиях электропередачи.

Отключенных социально значимых потребителей нет. Ремонтные бригады «Новгородэнерго» усилены подрядными организации. Часть потребителей на время ремонтных работ запитана от дизель-генераторов.

«Работы ведутся в сложных метеоусловиях: местами затруднено движение по дорогам общего пользования из-за поваленных деревьев», — пояснили ИА REGNUM в пресс-службе «Новгородэнерго».

Энергетики планируют завершить восстановление энергоснабжения до конца дня 27 сентября.

Добавим, что региональное управление МЧС предупредило жителей региона об ещё одном неблагоприятном погодном явлении: в регионе ожидаются ночные заморозки до двух градусов ниже ноля.

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