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В Москве на станции «Александровский сад» мужчина напал на полицейского

Происшествия

Злоумышленник задержан

В Москве на станции «Александровский сад» мужчина напал на полицейского
Иван Шилов © ИА REGNUM
Криминал, Хулиган

Москва, 27 сентября 2018, 19:16 — REGNUM  На станции «Александровский сад» Московского метрополитена неадекватный мужчина атаковал сотрудника полиции. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Неизвестный мужчина, который явно находился в неадекватном состоянии, на станции подземки «Александровский сад» атаковал дежурившего сотрудника полиции.

Злоумышленник был задержан. На место происшествия прибыло подкрепление.

Пострадал ли сотрудник полиции, подвергшийся атаке, не уточняется.

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