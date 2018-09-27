В Москве на станции «Александровский сад» мужчина напал на полицейского

Москва, , 19:16 — REGNUM На станции «Александровский сад» Московского метрополитена неадекватный мужчина атаковал сотрудника полиции. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Неизвестный мужчина, который явно находился в неадекватном состоянии, на станции подземки «Александровский сад» атаковал дежурившего сотрудника полиции.

Злоумышленник был задержан. На место происшествия прибыло подкрепление.

Пострадал ли сотрудник полиции, подвергшийся атаке, не уточняется.