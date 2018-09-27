Полицейский скандал на Урале: возбуждено уголовное дело

Каменск-Уральский, Свердловская область, , 18:23 — REGNUM В свердловском Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело по факту превышения сотрудниками полиции должностных полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Дело возбуждено для того, чтобы тщательно проверить слова двоих подростков о том, что сотрудники полиции применили к ним насилие. По словам подростков, это произошло в июле.

Официальный представитель МВД Ирина Волк выступила с заявлением. Ведомство ведёт служебную проверку. Если вину полицейских установят, то им грозит «строгая дисциплинарная ответственность».

Напомним, ранее факт нарушения в отношении подростков установила прокуратура. Начальнику отдела полиции уже внесено представление.

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