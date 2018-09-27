Четверг, 27 Сентября 2018 года
19:09:12 МСК

Полицейский скандал на Урале: возбуждено уголовное дело

Происшествия

А МВД проводит служебную проверку

Полицейский скандал на Урале: возбуждено уголовное дело
Уголовное дело

Каменск-Уральский, Свердловская область, 27 сентября 2018, 18:23 — REGNUM  В свердловском Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело по факту превышения сотрудниками полиции должностных полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении СКР.

Дело возбуждено для того, чтобы тщательно проверить слова двоих подростков о том, что сотрудники полиции применили к ним насилие. По словам подростков, это произошло в июле.

Официальный представитель МВД Ирина Волк выступила с заявлением. Ведомство ведёт служебную проверку. Если вину полицейских установят, то им грозит «строгая дисциплинарная ответственность».

Напомним, ранее факт нарушения в отношении подростков установила прокуратура. Начальнику отдела полиции уже внесено представление.

Читайте ранее в этом сюжете: Скандал на Урале: прокуратура уличила полицейских в нарушении

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить