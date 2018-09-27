Четверг, 27 Сентября 2018 года
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Скандал на Урале: прокуратура уличила полицейских в нарушении

Происшествия

Трое подростков были опрошены с нарушением законодательства

Скандал на Урале: прокуратура уличила полицейских в нарушении
Amy
Пойман с поличным

Екатеринбург, 27 сентября 2018, 18:13 — REGNUM  В Свердловской области прокуратура нашла нарушения в работе сотрудников полиции Каменска-Уральского с тремя подростками. Несовершеннолетние были опрошены сотрудниками отдела полиции №24, при этом опрос проводился ночью, а также без родителей и адвоката, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Ранее о возможном нарушении со стороны сотрудников полиции сообщили местные СМИ. По информации прокуратуры, полицейские проводили проверку по заявлению жительницы города о краже её мобильного телефона и банковской карточки.

Начальнику отдела полиции уже внесено прокурорское представление. Также надзорное ведомство даст свою оценку тому, насколько законны действия полицейских в связи с долгим непринятием мер после сообщения жительницы о преступлении.

Отметим, подобные случаи на Урале не редкость. В Нижнем Тагиле под судом находятся трое полицейских. Их обвиняют в том, что они до смерти забили гражданина, которого заподозрили в совершении преступления.

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Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
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