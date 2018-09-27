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Голландские военные поехали на учения НАТО в Норвегии без зимней формы

Происшествия

И замерзли

Голландские военные поехали на учения НАТО в Норвегии без зимней формы
Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1984. СССР
К холодам не готов

Амстердам, 27 сентября 2018, 18:13 — REGNUM  Военнослужащие вооруженных сил Нидерландов прибыли в Норвегию на военные учения блока НАТО без зимнего обмундирования, забыв, что осень в этой скандинавской стране могут быть минусовые температуры. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает Aftenposten.

Голландский воинский контингент прибыл в Норвегию, где должны состоятся военные учения Североатлантического альянса, без необходимого для данного времени года в Скандинавии зимнего обмундирования.

Вооруженные силы Нидерландов просто не закупили зимнее обмундирование для своих солдат. Статс-секретарь министерства обороны Нидерландов Барбара Виссер заявила, что военно ведомство просто не ожидало, что осенью в Норвегии могут быть минусовые температуры. Дело в том, что на недавних осенних военных учениях в Латвии никакой зимней формы голландским военным не понадобилось.

В итоге голландские военные вынуждены будут купить себе зимнее обмундирование в Норвегии самостоятельно. По возвращению с учений министерство обороны компенсирует им затраченные средства.

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Военные учения
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