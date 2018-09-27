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Четыре района Тверской области остались без света из-за непогоды

Происшествия

Последствия непогоды устраняют энергетики

Четыре района Тверской области остались без света из-за непогоды
Luca.s
Блэкаут

Тверь, 27 сентября 2018, 17:10 — REGNUM  Жители четырех районов Тверской области — Бологовского, Андреапольского, Осташковского, Торопецкого — остались без света из-за непогоды в ночь с 26 на 27 сентября. По информации МРСК Центра, были зафиксированы также локальные перебои в электроснабжении и в других районах Верхневолжья. Причиной нарушения электроснабжения стал сильный ветер, поваленные деревья,

В филиале ПАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго» введён особый режим работы, в ликвидации последствий участвуют около 100 бригад энергетиков. Все действия энергетиков синхронизированы с правительством Тверской области и Главным управлением регионального МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября в регионе стартовали масштабные учения энергетиков, которые направлены, в том числе, и на расчистку районов линий электропередачи от растительности. В регионе за три месяца планируется расчистить более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновить 530 км ЛЭП

Читайте ранее в этом сюжете: Руденя: учения энергетиков не имеют аналогов в истории Тверской области

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