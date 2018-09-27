ЛНР: генштаб ВСУ выслал в Донбасс комиссию из-за взрыва миномета «Молот»

Луганск, , 16:08 — REGNUM Украинское командование ВСУ начало расследование разрыва миномета «Молот», в результате которого погибли двое украинских военнослужащих, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 27 сентября «Луганский информационный центр».

По его словам, взрыв «Молота» произошел в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ во время обстрела жилых районов ЛНР. В результате взрыва погибли двое украинских военнослужащих, еще пятеро получили ранения. Командование ВСУ списало потери на мифические обстрелы со стороны ЛНР.

Тем не менее для расследования ситуации из генштаба ВСУ в Донбасс прибыла комиссия в составе 25 человек.

Напомним, миномет «Молот» уже неоднократно взрывался в украинской армии, нанося увечья и убивая солдат ВСУ. Однако командование ВСУ не прекращает использование опасных минометов.