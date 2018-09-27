Четверг, 27 Сентября 2018 года
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Гражданин Украины приговорён к пожизненному заключению в Польше

Происшествия

Убийцу задержали при попытке выехать из страны

Гражданин Украины приговорён к пожизненному заключению в Польше
Николай Ярошенко. Заключенный (фрагмент). 1878

Люблин, Польша, 27 сентября 2018, 15:59 — REGNUM  Суд города Люблин осудил 37-летнего гражданина Украины за убийство 32-летнего польского футболиста, сообщил 26 сентября телеканал Polsat.

По данным СМИ, мужчины повздорили в баре, поскольку потерпевший заступился за женщину, которой не понравилось излишнее внимание украинского мигранта. Около четырёх утра футболист покинул заведение, однако на улице на него напал гражданин Украины, который нанёс мужчине около двенадцати ударов ножом, а затем украл его кошелёк и банковскую карту.

Убийцу задержали в автобусе при попытке покинуть Польшу. Он признал свою вину, однако пытался убедить правоохранителей, что действовал в порядке самообороны.

Напомним, ранее украинского активиста Марьяна Райтара вызвали на допрос в прокуратуру польского города Кросно, поскольку его подозревают в пропаганде фашизма.

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Украина и Польша
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