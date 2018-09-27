Экс-полпреда Чувашии оставили под стражей

Чебоксары, , 15:51 — REGNUM В Чувашии решение об аресте бывшего полномочного представителя республики при президенте РФ, который является фигурантом уголовного дела, оставлено Верховным судом региона без изменений. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Чувашии.

Экс-полпред в середине сентября был взят под стражу по решению Калининского районного суда Чебоксар.

«Основанием послужили нарушения ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде, допущенные обвиняемым в ходе расследования по делу», — говорят в надзорном ведомстве.

Сторона защиты подала апелляционную жалобу на постановление суда, которую 26 сентября рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашии. В прокуратуре отметили, что по итогам рассмотрения жалобы обвиняемый был оставлен под стражей, так как предъявленные доводы «признаны несостоятельными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-полпред Чувашии, «не дождавшись окончания расследования уголовного дела, летом 2018 года скрылся от предварительного следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск». Он был задержан в Москве сотрудниками ФСБ и этапирован в Чебоксары. По версии следствия, бывший полномочный представитель Чувашии незаконно получил премиальные за время работы на посту полпреда— речь идёт о 1,8 млн рублей. Бывшему чиновнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере»).

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