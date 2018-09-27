Два человека погибли в ходе протеста против вырубки леса в Германии

Кёльн, Германия, , 15:50 — REGNUM Второй смертельный инцидент за неделю произошел во время протеста активистов против вырубки леса в лесу Хамбахер Форст близ немецкого города Кёльн (Северный Рейн — Вестфалия), передает телеканал N-TV 27 сентября.

20 сентября здесь погиб 27-летний журналист, сорвавшись с подвесного моста, расположенного на высоте около 15 метров. 27 сентября погибла защитница окружающей среды, так же рухнув с высоты: женщина упала с шестиметровой лестницы, откуда наблюдала за работой строительной техники.

Защитники окружающей среды уже длительное время протестуют против вырубки леса Хамбахер Форст. Здесь планируется вырубить 100 гектаров деревьев, чтобы выкопать карьер для открытой добычи бурого угля.