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На оборонном заводе в Петербурге четверо ранены при взрыве боеприпаса

Происшествия

Идет доследственная проверка

Санкт-Петербург, 27 сентября 2018, 15:47 — REGNUM  На оборонном предприятии «Кулон» в Невском районе Санкт-Петербурга днем 27 сентября произошел взрыв, пострадали четыре человека. По предварительной информации, причиной взрыва стал боеприпас.

Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, ЧП произошло в мастерской предприятия. Пострадавшие при взрыве четверо мужчин госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

«По предварительным данным, на заводе произошел взрыв снаряда времен Великой Отечественной войны, который принес один из пострадавших», — пояснили в следственых органах.

Начата доследственная проверка, идет осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября восьмилетний мальчик получил серьезные травмы при взрыве петарды во Всеволожском районе Ленинградской области.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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