В аэропорту «Платов» полицейские сняли с рейса пьяного дебошира

Ростов-на-Дону, , 15:35 — REGNUM В ростовском аэропорту с рейса «Внуково» — «Платов» полицейские сняли пьяного пассажира, устроившего дебош на борту. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу 27 сентября.

О нарушении общественного порядка на борту сообщил командир экипажа. По его словам, пассажир по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения и отказывался пристегнуть ремень безопасности.

Прибывшие полицейские доставили ростовчанина в дежурную часть отдела полиции. В отношении дебошира составлены об административном правонарушении за появление в общественных местах в состоянии опьянения и нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте.

ИА REGNUM напоминает, что один из громких подобных случаев произошёл в сентябре 2017 года. Тогда из-за депутата гордумы Батайска чуть не оказалась под угрозой паломническая поездка на Святую гору Афон делегации Донского края. В отношении депутата городской думы Батайска было возбуждено дело за хулиганство и появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Кроме того, приказом атамана Всевеликого войска Донского Виктора Гончарова «за совершение действий, порочащих репутацию войскового общества», Михаил Г. Был отстранён от должности атамана Батайского городского казачьего общества.

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