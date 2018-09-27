Известная иракская правозащитница была застрелена в городе Басра

Басра, Ирак, , 16:29 — REGNUM 26 сентября в иракском городе Басра вооруженный человек в маске застрелил известную иракскую правозащитницу, мать четверых детей. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, 46-летняя Соад ал-Али являлась организатором многочисленных социальных протестных акций с требованием улучшения работы государственных служб и повышения уровня жизни в стране.

Правозащитница была убита, когда она с мужем садилась в машину: преступники открыли огонь по автомобилю, а затем скрылись с места преступления. Муж Соад ал-Али получил тяжелые ранения, и сейчас находится на обследовании в больнице.

К настоящему моменту ни одна организация не взяла на себя ответственность за случившееся. Власти Ирака также пока не готовы прокомментировать инцидент.

Источник сообщает, что подобные случаи политических убийств не происходили с июня 2018 года.