В Ростове-на-Дону вынесен приговор второму обвиняемому в подготовке теракта

Ростов-на-Дону, , 15:05 — REGNUM В Северо-Кавказском окружном военном суде огласили приговор 32-летнему уроженцу Ростовской области Руслану Т., признанному виновным в подготовке теракта в Новочеркасске. Как сообщила ИА REGNUM пресс-секретарь суда Алёна Катькало, второму фигуранту уголовного дела назначили семь лет колонии строгого режима.

Судом установлено, что мужчина с марта по апрель 2017 года из чувства ненависти к представителям другой национальности вместе с соучастниками готовился к совершению взрыва в торгово-развлекательном центре «Арбат» в Новочеркасске. В частности, он незаконно хранил взрывчатые вещества и взрывное устройство.

6 мая 2017 года Руслан Т. вместе с соучастниками посетил торговый комплекс для изучения расположения торговых помещений, лестничных маршей, переходных галерей, мест массового скопления людей. Задержать злоумышленника удалось в конце мая 2017 года.

Свою вину подсудимый признал полностью. Суд назначил ему семь лет колонии строгого режима.

ИА REGNUM напоминает, что в начале сентября в Северо-Кавказском окружном военном суде был вынесен приговор главному фигуранту уголовного дела о подготовке теракта в торговом центре Новочеркасска. Максим М. признан виновным. 11 лет он проведёт в колонии строгого режима.

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