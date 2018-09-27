Бобёр-​​диверсант оставил без света 1,5 тысячи жителей Алтайского края

Солтон, Алтайский край, , 14:39 — REGNUM Энергетики ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Алтайэнерго» оперативно вернули свет в дома жителей Солтонского района Алтайского края, а ответственность за ЧП возложили на бобра. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, диверсию, из-за которой было обесточено 1,5 тысячи потребителей, зверь совершил, свалив подгрызенное им же дерево на линию электропередачи 10 киловольт.

На то, чтобы восстановить нарушенное энергоснабжение, персоналу Солтонского района электрических сетей (РЭС) Восточных электрических сетей потребовалось около двух часов.

«Возможно, бобру это и не понравилось, но свет в дома жителей предгорья все же вернулся», — шутят энергетики.

По их данным, несколько лет назад бобры просто атаковали линии электропередачи, питающие алтайский поселок Бобровка — видимо, чувствовали себя там настоящими хозяевами.