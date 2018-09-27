В Киргизии арестовали террориста, переправившего в Сирию свыше 100 боевиков

Бишкек, , 13:32 — REGNUM Спецслужбы Киргизии в ходе контртеррористической операции арестовали 23-летнего местного жителя, занимавшегося вербовкой киргизстанцев и отправкой их в Сирию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 27 сентября, в пресс-службе госкомитета нацбезопасности.

По данным следствия, задержанный вступил в ряды одной из международных террористических организаций еще в 2013 году, прошел диверсионную подготовку и принимал участие в боевых действиях против правительственных сил Сирии в составе бандформирований.

После этого он вернулся в Киргизию и занялся вербовкой новых боевиков. В общей сложности при непосредственном участии задержанного в зону вооруженного конфликта было перенаправлено более 100 рекрутов из стран СНГ.

Арестованный террорист водворен в следственный изолятор ГКНБ. Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного статьей «Наемничество».

ИА REGNUM напоминает, что согласно имеющимся данным, на стороне террористов в зоне боевых действий на территории Сирии, Афганистана и Ирака воевали около 800 граждан Киргизии. Почти половина из них — женщины и дети.

По информации ООН, за последние восемь лет количество осужденных за терроризм и религиозный экстремизм в Киргизии выросло в 5,3 раза — с 79 человек в 2010 году до 422 человек в 2017 году. При этом каждый пятый осужденный за подобные преступления — женщина.