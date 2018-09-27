Петербург потерял 70 деревьев за первый день шторма

Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM За первые сутки пришедшего в Петербург штормового циклона в городе упали по меньшей мере 70 деревьев. Об этом сообщили 27 сентября в городском комитете по благоустройству.

Тем временем, сильный ветер продолжается, жители продолжают рассказывать о падении деревьев и дорожных конструкций.

Больше всего упавших деревьев отмечено в Приморском, Выборгском и Курортном районах Северной столицы. Сотрудникам комитета и других городских служб дано указание оперативно ликвидировать последствия ветровала.

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Из-за сильного ветра закрыты для посетителей городские сады и парки — Таврический, Никольский, Декабристов, Некрасовский, Овсянниковский, а также Екатерининский и Казанский скверы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге сохраняется штормовая погода, порывы западного и северо-западного ветра достигают 23 метров в секунду. Идут дожди, местами сильные. Сохраняется угроза наводнения, закрыты затворы дамбы в Финском заливе.

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