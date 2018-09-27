Из Киево-Печерской лавры украдена икона Георгия Победоносца

Киев, , 12:31 — REGNUM В столице Украины из храма, расположенного на территории Киево-Печерской лавры, неизвестные похитили икону Георгия Победоносца. Об этом со ссылкой на пресс-службу киевской полиции сообщает 27 сентября агентство УНН.

Отмечается, что по факту содеянного правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

«Вчера в Печерское районное управление поступило заявление, открыто уголовное производство по ч. 1 ст.185 («Кража») УК Украины», — цитирует агентство слова представителя пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил, что украинские нацисты планируют провести захват Киево-Печерской лавры 14 октября.

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Добавим, ранее в ООН отметили слабую реакцию полиции Украины на незаконный захват храмов УПЦ Московского патриархата.

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