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Арестован житель Красноярского края, подозреваемый в убийстве младенца

Происшествия

Жуткая история произошла в городе Дивногорске. Отец не смог успокоить сына и поэтому решил избить его и укусить

Дивногорск, Красноярский край, 27 сентября 2018, 12:27 — REGNUM  Житель города Дивногорска, подозреваемый в убийстве младенца, арестован на два месяца. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 27 сентября, в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, о трагедии в Дивногорске стало известно 25 сентября. В городе проживала семья, где воспитывались двое детей — девочка (1 год и 8 месяцев) и трёхмесячный мальчик. 24 сентября примерно в 17:00 по местному времени мать ушла на работу. Вернувшись утром 25 сентября, она обнаружила своего сына мёртвым. Её 25-летний супруг пояснил, что пытался успокоить кричащего младенца, после чего дважды ударил его рукой по лицу, укусил за туловище, выпил пива и лёг спать.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли детскую одежду. Отца ребёнка отправили на медицинское освидетельствование, чтобы выяснить, был ли он пьян или под наркотиками. Расследование продолжается.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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