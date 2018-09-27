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Экс-главу Одесской ТЭЦ задержали за растрату средств

Происшествия

Злоумышленник передал средства за газ, который так и не поставили

Одесса, Украина, 27 сентября 2018, 12:21 — REGNUM  Бывший управляющий Одесской ТЭЦ обвинен в растрате средств предприятия, сообщает 27 сентября «Укринформ».

Согласно сообщению, подозрение вручили детективы национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Отмечается, что подозреваемый в декабре 2015 года начал управлять ТЭЦ. Весной 2016 года злоумышленник в обход закона заключил договор между станцией и коммерческой компанией на поставку газа. При этом компания не могла технически поставить газ на ТЭЦ, но деньги ей были переданы в размере 28 млн гривен ($1 млн).

Напомним, ранее с поличным был взят первый заместитель главы государственной службы геологии и недр Украины за требование взятки у бизнесменов.

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