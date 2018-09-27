В Забайкалье от истощения едва не погиб младенец

село Красный Великан, Забайкальский край, , 11:51 — REGNUM Забайкальским медикам удалось выходить новорожденного, едва не погибшего от истощения. О том, что мальчик 2018 года рождения из села Красный Великан, попавший в Краснокаменскую больницу в бессознательном состоянии, выписан домой, сообщает «Газета Вечорка» со ссылкой на краевой минздрав.

Из обстоятельств инцидента известно, что мать ребёнка на протяжении длительного времени злоупотребляла спиртными напитками, оставляя новорожденного на попечение его пятерых малолетних братьев и сестер. Дети иногда кормили брата молоком из бутылочки.

Социальные работники, навестившие дом, в котором содержался истощённый ребёнок, не обнаружили там вообще никаких продуктов питания: во всех комнатах было грязно, а на полу кухни лежали останки мертвого барана с признаками гниения, кругом были мухи. В итоге все дети были изъяты из семьи и помещены в детский реабилитационный центр «Подросток», а в отношении их матери возбуждено уголовное дело.

Однако из сообщения пресс-службы Забайкальского минздрава следует, что после случившегося данная семья поставлена в больнице на особый контроль как социально неблагополучная и что ей будет оказываться вся необходимая и возможная со стороны медицинского учреждения помощь (в части обеспечения детским питанием, медикаментами).

«Еженедельно социальным работником больницы и медицинским работником населённого пункта будет осуществляться контроль за содержанием детей, воспитывающихся в семье, и их здоровьем», — заверили в минздраве.