В Москве во время матча скончался хоккеист

Москва, , 11:42 — REGNUM В Москве во время любительского хоккейного матча Окружной лиги между «Соколом» и «Диал-Дент» скончался один из игроков, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что инцидент произошел еще 23 сентября, однако известно об этом стало только сейчас.

По словам очевидцев, мужчина почувствовал себя плохо и упал на лед. К нему на помощь незамедлительно бросились игроки, судьи и врач, но спасти его не удалось.

По предварительной информации, 43-летний хоккеист скончался в результате сердечного приступа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Швеции от неизвестной болезни умер 21-летний защитник хоккейного клуба «Харнёсанд».

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