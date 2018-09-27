Треть пассажиров не пустили на рейс Кутаиси — Барселона

Кутаиси, Грузия, , 11:41 — REGNUM Неполадки с аварийным трапом самолета привели к тому, что лишь две трети пассажиров рейса Кутаиси — Барселона смогли отправиться к месту назначения согласно приобретенным билетам. Это следует из сообщения Кутаисского международного аэропорта.

У прибывшего из Берлина в грузинский Кутаиси лайнера после остановки открылся аварийный трап. Таким образом, в самолете сократилось количество аварийных трапов, и перевозчик, руководствуясь безопасностью полета, не допустил на борт часть пассажиров с билетами до Барселоны.

Самолет принадлежит венгерской авиакомпании WizzAir. По данным воздушной гавани, в Испанию с опозданием на два часа вылетели 110 из 160 пассажиров. Для остальных подыскивают другие рейсы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее улететь вовремя не смог избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, отказавшийся от личного самолета в пользу гражданских рейсов. Его борт задержали на три часа, однако политик, как и прежде, считает, что стыдно владеть личным лайнером в стране, где множество бедных.

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