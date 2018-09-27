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В Кемерово сотрудник химического завода отравился парами хлора

Происшествия

Мужчины госпитализирован в больницу

Кемерово, 27 сентября 2018, 11:14 — REGNUM  В Кемерово на предприятии «Химпром» произошло нарушение технологического процесса, в результате которого пострадал один из рабочих, сообщает 27 сентября «Российская газета».

По словам гендиректора предприятия, 46-летний сотрудник работал с порожним хлорным контейнером, нарушил технику безопасности и в результате надышался остаточными парами хлора.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, в настоящее время его состояние удовлетворительное. В региональном управлении МЧС отметили, что к ним не поступали сообщения об утечке хлора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии семеро детей отравились парами хлора в бассейне частной сауны.

Читайте подробнее: Семеро детей отравились парами хлора в Чувашии

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Отравления химическими веществами
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