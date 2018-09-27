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В Омске автомобиль рухнул в подземный переход

Происшествия

Водитель не справился с управлением

Омск, 27 сентября 2018, 10:59 — REGNUM  Автомобиль «Волга» на скорости влетел в подземный переход в центре Омска. Об этом 27 сентября сообщает УМВД по Омской области.

ДТП произошло утром на проспекте Карла Маркса. По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ-3310 не справился с управлением. «Волга» съехала в переход по лестнице, она серьезно повреждена.

В момент аварии людей в переходе не было, пострадавших нет. Водителя — 32-летнего мужчину — осмотрели медики, от госпитализации он отказался.

Обстоятельства и причины ЧП установит проверка. Местыне СМИ сообщают, что водитель заснул за рулем.

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Дорожно-транспортные происшествия
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