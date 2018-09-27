В Мещовске загорелась школа, ремонт которой так и не завершили к 1 сентября

Мещовск, Калужская область, , 10:57 — REGNUM В прославившаяся скандалом школа в городе Мещовске Калужской области, которая встретила учащихся 1 сентября 2018 года без пола и батарей случился пожар. Об этом 27 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации руководителя общественной организации «Гражданский патруль» Ростислава Антонова.

Местные жители сообщили общественникам, что школа загорелась. По словам родителей, один из рабочих, которые проводят в школе капитальный ремонт, бросил горящую сигарету на спортивные маты, которые загорелись. Пожарная сигнализация в школе отсутствовала и о возгорании детям сообщила уборщица, которая также помогла школьникам эвакуироваться.

«Это закономерный итог халатного отношения к своим должностным обязанностям лиц, кто должны были вовремя школу отремонтировать и тех, кто должен был эти работы принять. Как результат — страдают дети и фактически сорван учебный процесс. Будут ли результаты работы оценены в соответствии с законом? Посмотрим», — заявил руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в средней общеобразовательной школе Мещовска Калужской области к началу нового учебного года не удалось завершить ремонтные работы. Учащихся школа встретила коридорами без полов и срезанными батареями отопления. На возмущение родителей глава администрации Мещовского района Владимир Поляков, который ранее заявлял о готовности школы к 1 сентября, предложил проводить уроки в бытовых помещениях. Отметим, на ремонт этой школы было выделено порядка 20 млн рублей.

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