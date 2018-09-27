«Не исправим»: Верховный суд не сжалился над тюменским убийцей

Тюмень, , 10:51 — REGNUM Верховный суд отказал закоренелому преступнику из Тюменской области в смягчении наказания. Приговорённый к пожизненному заключению надеялся на 25 лет лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Судебная коллегия рассмотрела дело 42-летнего мужчины, который в 2001 году приехал в Тюменскую область из Забайкальского края. Первое убийство он совершил в 2003 году: застрелил главу фермерского хозяйства в Вагайском районе. За это получил срок — 10 лет лишения свободы, который ему уменьшили до девяти лет. А в 2009 году и вовсе выпустили в 2009 году условно-досрочно.

Но на свободе злоумышленник гулял недолго: в ноябре 2010 года в Вагайском районе он в состоянии алкогольного опянения ранил местного жителя ножом. Ему назначили в наказание четыре года лишения свободы в колонии строгого режима, и 2013 году освободили условно-досрочно.

В 2015 году у мужчины были судимости за кражу, нарушение неприкосновенности жилища и угрозу убийством. Его осудили тогда на год и восемь месяцев.

Освободившись в ноябре 2016 года без преступлений он жил чуть более года. В ночь на 9 декабря 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил свою жену и 18-летнюю подругу дочери. Обеим он нанёс множественные удары ножом. Пытался скрыться с места преступления на автомобиле девушки, которую убил как случайного свидетеля. По пути в Курганскую область, где намеревался скрыться, много пил, не справился с управлением и машина попала в кювет. Был задержан полицейскими в двух километрах от места аварии.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ 26 сентября 2018 года оставила в силе приговор Тюменского областного суда в отношении ранее неоднократно судимого мужчины — пожизненное заключение.

В действиях подсудимого был установлен особо опасный рецидив. Содеянное им ранее, неоднократное заключение в местах лишения свободы свидетельствуют о его неисправимости.