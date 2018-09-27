В Астрахани пресекли поставку поддельного молока в детские сады

Астрахань, , 10:46 — REGNUM В Астрахани сотрудники полиции совместно с ФСБ пресекли поставку в детские сады несоответствующего требованиям ГОСТ молока, сообщает 27 сентября пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, в период с марта по сентябрь 2018 года в ряд детских садов Астрахани поставлялась молочная продукция, не соответствующая требованиям Межгосударственного стандарта.

В ходе обысков в здании производственно-коммерческой фирмы правоохранители не нашли натурального коровьего молока, его заменяли сухие смеси и пищевые добавки. При этом изготовитель наносил на упаковки с молоком ложные сведение о дате производства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Ущерб при исполнении контрактов составил порядка 1,1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Роспотребнадзора провели лабораторные исследования творога, питьевого молока и сливочного масла. Из 90 отобранных проб молока и 82 — сливочного масла надлежащего качества оказались 72 и 53 пробы соответственно.

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