Резонансное убийство на Урале: следствие просит помощи граждан

Екатеринбург, , 10:30 — REGNUM В Свердловской области идут поиски гражданина, подозреваемого в резонансном убийстве. Рано утром 16 сентября в Екатеринбурге возле дома номер 9 по улице Шевченко был убит студент одного из вузов.

Убийство вызвало широкий резонанс. Задержать подозреваемого пока не удалось. Но известно, что им является 23-летний Сандал Т.

Органы СКР просят помощи граждан. На сайте свердловского управления опубликована фотография подозреваемого. Делом занимается старший следователь Илья Кожевников.