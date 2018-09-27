Резонансное убийство на Урале: следствие просит помощи граждан

Екатеринбург, 27 сентября 2018, 10:30 — REGNUM В Свердловской области идут поиски гражданина, подозреваемого в резонансном убийстве. Рано утром 16 сентября в Екатеринбурге возле дома номер 9 по улице Шевченко был убит студент одного из вузов.
Убийство вызвало широкий резонанс. Задержать подозреваемого пока не удалось. Но известно, что им является 23-летний Сандал Т.
Органы СКР просят помощи граждан. На сайте свердловского управления опубликована фотография подозреваемого. Делом занимается старший следователь Илья Кожевников.