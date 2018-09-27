В Греции шторм «Ксенофонт» потопил четыре судна

Афины , , 10:28 — REGNUM Из-за шторма в греческих портах затонули четыре небольших судна. Рейсы паромов между материком и островами отменены, прогулочным судам выходить в море запрещено, сообщает Пожарная служба Греции.

Стихия обрушилась на Грецию 24 сентября. Высокие волны перевернули два небольших судна в Салониках, по одному такому случаю зафиксировано на островах Калимнос и Эвбея. Пострадавших не было, загрязнений моря не произошло.

В столичном регионе Аттика ураганный ветер повалил сотни деревьев. В регионах Аттика, Ахайя и Аркадия сильный ветер не давал тушить пожары. Так, более 12 часов продолжается борьба с огнем возле селения Зола на острове Кефалония.

Непогода привела к отмене школьных занятий на островах Тиносе, Андросе, Миконосе и Закинтосе. Жителям Закинтоса не рекомендовано покидать дома.

Из-за шторма «Ксенофонт» 27 сентября в Аттике похолодало до +13 градусов. В горных районах выпал снег. Плохая погода продлится до 2 октября, сообщают синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее яхта с девятью французскими туристами попала в сильный шторм в Сароническом заливе. Путешественников подобрали другие суда и доставили на берег.

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