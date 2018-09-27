Четверг, 27 Сентября 2018 года
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ВСУ ранили двух мирных жителей в ДНР

Происшествия

Также повреждено одно здание в Коминтерново

Донецк, 27 сентября 2018, 10:27 — REGNUM  Украинские каратели 23 раза обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 26 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, под обстрел попали населенные пункты Донецк, Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Минеральное, Крутая Балка, Спартак, Жабичево, поселок шахты им. Трудовская, Александровка, Дзержинское, Ленинское, Коминтерново. В ходе обстрелов была ранена в голень и шею женщина 1958 года рождения и в брюшную стенку мужчина 1957 года рождения. Также было повреждено здание в Коминтерново.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по ДНР 217 единиц боеприпасов против 180 единиц в текущие сутки.

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Артобстрелы республик Донбасса
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