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В Словакии задержали подозреваемых в убийстве журналиста Куцяка

Происшествия

Дома у подозреваемых проводятся обыски

Братислава, 27 сентября 2018, 10:21 — REGNUM  В Словакии сотрудники спецназа задержали подозреваемых в убийстве журналиста Яна Куцяка и его невесты, сообщает Словацкое радио.

По данным издания, операция началась сегодня, 27 сентября, и в настоящий момент продолжается.

«Полицейский спецназ задержал подозреваемых в совершении уголовных преступлений», — подтвердили в пресс-службе словацкой полиции, добавив, что дома у подозреваемых проводятся обыски.

Напомним, 27-летний словацкий журналист Ян Куцяк, расследовавший налоговые мошенничества среди бизнесменов, был убит вместе со своей невестой в своем собственном доме в феврале 2018 года.

Словацкие СМИ отмечали, что журналист был убит за свою профессиональную деятельность, связанную с коррупционными расследованиями. Последняя статья Куцяка была посвящена роскошному жилому комплексу в Братиславе, которое, предположительно, использовалось в коррупционных схемах.

После массовых акций протеста в стране, связанных с убийством журналиста, глава МВД Словакии Роберт Калиняк и премьер-министр Роберт Фицо ушли в отставку.

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