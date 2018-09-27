Врачи не смогли спасти пострадавшего при пожаре в лифте ростовчанина

Ростов-на-Дону, , 10:14 — REGNUM В Ростове-на-Дону пожар, вспыхнувший в шахте лифта многоквартирного дома № 16 по улице Петренко, унёс жизнь 29-летнего военнослужащего. Горожанин в момент возгорания находился в подъёмнике. С ожогами 95% тела мужчина был доставлен в больницу, но спасти жизнь врачам не удалось.

В региональном управлении МЧС уточнили, что пожар в многоэтажке вспыхнул утром 25 сентября.

«Произошел пожар в жилом доме на площади 6 квадратных метров. Есть пострадавший. Ликвидация в 09:09. Для ликвидации пожара от МЧС привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники», — уточнили в ведомстве.

Причины случившегося устанавливают специалисты Госпожнадзора. Вероятно, в ближайшее время по факту случившегося будет назначена доследственная проверка.

Известно, что у погибшего остались жена и двое детей.