В горах Северной Осетии погибла пожилая альпинистка из Ростова-на-Дону

Владикавказ, , 09:41 — REGNUM В горах Северной Осетии погибла пожилая ростовчанка. Её тело было найдено в Дигорском ущелье. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по Республике Северная Осетия — Алания.

К поискам двух туристок из Ростова-на-Дону полицейские Ирафского района приступили после того, как им поступило сообщение о том, что в районе горы Кубус пропали пожилые женщины. Выяснилось, что группа туристов (12 человек) из Ростова-на-Дону прибыла в Дигорское ущелье на отдых.

«24 сентября четыре человека выдвинулись с базы отдыха «Таймази» в сторону горы Кубус. Спустя некоторое время двое из туристов вернулись на базу, а две пожилые женщины 1947 и 1949 года рождения продолжили идти по маршруту. После этого связь с ними прервалась», — уточнили в ведомстве.

На поиск пропавших женщин была направлена группа полицейских в составе 20 человек. Спустя несколько часов правоохранители нашли ростовчанку 1949 года рождения, которая получила травму, поскользнувшись на горной породе. Женщину доставили в Ирафскую центральную больницу.

К поискам второй туристки подключились спасатели, местные жители. В результате поисков было обнаружено тело второй пропавшей. По предварительным данным, женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.