В Хабаровске почти 93 тыс. человек остались без электричества из-за аварии

Хабаровск, , 08:38 — REGNUM Почти 93 тыс. человек остались без электроэнергии в Хабаровске в результате аварии, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

По данным ведомства, утром 27 сентября отключились тупиковые первая и вторая цепи высоковольтной линии «Южная — Бройлерная-2», обесточены подстанции «Бройлерная-2», «ЮМР», «ПТФ».

"Без электроснабжения остались бытовые потребители города Хабаровск (около 92,8 тыс. человек)», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1000 жителей нового микрорайона в Новосибирске остались без света после того, как землеройная техника повредила 10-киловольтный электрический кабель.

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