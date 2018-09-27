В Хабаровске почти 93 тыс. человек остались без электричества из-за аварии

Хабаровск, 27 сентября 2018, 08:38 — REGNUM Почти 93 тыс. человек остались без электроэнергии в Хабаровске в результате аварии, сообщается на сайте Минэнерго РФ.
По данным ведомства, утром 27 сентября отключились тупиковые первая и вторая цепи высоковольтной линии «Южная — Бройлерная-2», обесточены подстанции «Бройлерная-2», «ЮМР», «ПТФ».
"Без электроснабжения остались бытовые потребители города Хабаровск (около 92,8 тыс. человек)», — говорится в сообщении.
В настоящее время ведутся восстановительные работы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1000 жителей нового микрорайона в Новосибирске остались без света после того, как землеройная техника повредила 10-киловольтный электрический кабель.
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