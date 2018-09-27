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Четыре населенных пункта в ЛНР оказались под обстрелом украинских минометов

Происшествия

ВСУ применяли также гранатометы и пулеметы

Луганск, 27 сентября 2018, 08:33 — REGNUM  Четыре раза ВСУ нарушили режим тишины в Луганской Народной Республике (ЛНР) за сутки 26 сентября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, Украина обстреляла населенные пункты Михайловка, Сокольники, Первомайск, Лозовое. ВСУ применили минометы калибра 82-мм, БМП, гранатометы, пулеметы и другое стрелковое оружие.

Сутками ранее украинские каратели обстреляли ЛНР два раза из минометов и гранатометов.

Напомним, ВСУ ежедневно нарушают перемирие в Донбассе, обстреливая Луганскую и Донецкую Народные Республики (ЛНР и ДНР) из различного вооружения. Украинские главнокомандующие не раз отмечали, что армия Украины готовится захватить республики силовым путем, игнорируя Минские соглашения.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ дважды обстреляли ЛНР из минометов и гранатометов

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