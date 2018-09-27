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Биолог из Дании «оседлал» пятиметрового австралийского крокодила

Происшествия

Датчанин вначале выманил из зарослей тростника огромную рептилию, а потом сел ей на спину и позировал на камеру

Биолог из Дании «оседлал» пятиметрового австралийского крокодила
Иллюстрация: Скриншот страницы YouTube пользователь Caters Clips
Крокодил

Канберра, 27 сентября 2018, 08:19 — REGNUM  В Австралии молодой биолог из Дании во время путешествия по парку дикой природы сел на спину пятиметрового гребнистого крокодила. Видео опасного трюка было опубликовано в Youtube.

На кадрах ролика видно, что 22-летний Нильс Дженсен, получивший прозвище «Датский крокодил Данди» вначале выманивает из зарослей тростника огромную рептилию, а потом садится ей на спину и позирует на камеру.

Отмечается, что Дженсен, комментируя свой поступок, признал его опасность, но подчеркнул, что острые ощущения «того стоили».

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа на одном из озёр Кении бегемот атаковал 65-летнего китайского туриста. Животное напало, когда туристы пытались сфотографировать его в естественной среде обитания. В результате нападения мужчина по фамилии Чжан погиб, а его приятель отделался ушибами.

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