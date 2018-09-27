В двух районах Дагестана ищут боевиков и их пособников

Махачкала, , 07:48 — REGNUM В Буйнакском и Кумторкалинском районах Дагестана, где силовые структуры ищут членов незаконных вооруженных формирований, введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане.

«Режим введен (в Буйнакском и Кумторкалинском районах) в 06:30 мск», — сказал источник.

По его словам, в настоящее время силовики проводят мероприятия по поиску членов незаконных вооруженных формирований и их пособников.

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Как ранее передавало ИА REGNUM, 15 сентября в Дагестане в ходе контртеррористической операции были ликвидированы трое боевиков.

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