ФСБ: ректор Красноярского медуниверситета стал фигурантом уголовного дела

Красноярск, , 06:54 — REGNUM В отношении ректора Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Ивана Артюхова возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 27 сентября, в пресс-службе УФСБ России по Красноярскому краю. Кроме того, фигурантом уголовного дела стал проректор вуза Борис Краснопеев. По данным ведомства, они подозреваются в совершении преступления коррупционной направленности.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю было установлено, что руководство медуниверситета по предварительному сговору организовало преступную схему хищения денежных средств, принадлежащих вузу, путём растраты», — говорится в сообщении пресс-службы краевого УФСБ.

Приводятся данные, что в 2011 году из бюджета вуза были оплачены реконструкция (надстройка дополнительного этажа купольной формы) и капитальный ремонт корпуса №1. Работы были полностью выполнены, руководство университета их приняло, объект ввели в эксплуатацию.

Однако в феврале 2016 года ректор с проректором заключили договор с третьим лицом на реконструкцию центральной части здания главного корпуса. При этом они знали, что реконструкция уже произведена. Таким образом, они получили деньги, принадлежащие медуниверситету. Речь идёт о сумме более 1 млн рублей, что является особо крупным размером.

Уголовное дело в отношении Артюхова и Краснопеева было возбуждено 20 сентября (ч. 4 ст. 160 УК РФ — «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере»).

Напомним, Иван Артюхов возглавляет Красноярский медуниверситет с 2004 года.