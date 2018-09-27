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Тюлень «дал леща» осьминогом мужчине на каяке

Происшествия

Ни одно животное не пострадало

Тюлень «дал леща» осьминогом мужчине на каяке
maximpian
Тюлень

Веллингтон, 27 сентября 2018, 05:49 — REGNUM  Во время съемок каякерами видео у берегов Новой Зеландии тюлень бросил осьминога в лицо одному из них. Соответствующее видео выложено на YouTube.

На видео запечатлены водные прогулки группы каякеров, в ходе которых они встретили тюленя. Внезапно тюлень пастью достает осьминога и швыряет животное в лицо одному из каякеров.

Сам «пострадавший» отметил, что его лицо просто оказалось в неподходящем месте в неподходящее время. Осьминог же присосался к днищу лодки и смог скрыться от агрессивного тюленя.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября жители Лондона обнаружили в Темзе заплывшего в реку кита-белуху, который, судя по всему, заблудился в море и попал в реку. Экологи предполагают, что животное не может найти выход из реки.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Лондона обнаружили в Темзе кита-белуху

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