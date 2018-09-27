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Жители Лондона обнаружили в Темзе кита-белуху

Происшествия

Он не может выбраться из реки

Жители Лондона обнаружили в Темзе кита-белуху
Stan Shebs
Кит-белуха

Лондон, 27 сентября 2018, 05:05 — REGNUM  Жители Лондона заметили в Темзе заплывшего в реку кита-белуху, который обычно обитает в море, сообщает Kent Live.

Одним из первых кита заметил эколог Дэйв Эндрюс и поделился видео в своем Twitter. После этого на набережных реки собрались местные жители, которые стали наблюдать за животным. По словам экспертов, кит-белуха просто заблудился и не может выбраться из реки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе стало известно, что обитающая в Тихом океане в районе американского штата Вашингтон и канадской Британской Колумбии Косатка по кличке Талекуа не бросала своего погибшего детеныша на протяжении более двух недель.

Читайте ранее в этом сюжете: 17 дней косатка не покидала мертвого детёныша

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