Жители Лондона обнаружили в Темзе кита-белуху

Лондон, , 05:05 — REGNUM Жители Лондона заметили в Темзе заплывшего в реку кита-белуху, который обычно обитает в море, сообщает Kent Live.

Одним из первых кита заметил эколог Дэйв Эндрюс и поделился видео в своем Twitter. После этого на набережных реки собрались местные жители, которые стали наблюдать за животным. По словам экспертов, кит-белуха просто заблудился и не может выбраться из реки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе стало известно, что обитающая в Тихом океане в районе американского штата Вашингтон и канадской Британской Колумбии Косатка по кличке Талекуа не бросала своего погибшего детеныша на протяжении более двух недель.

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