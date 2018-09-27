На Северо-Востоке Москвы произошел крупный пожар в бытовках

Москва, , 03:54 — REGNUM Крупный пожар площадью 100 квадратных метров произошел в бытовках в районе Москвы Марьина Роща, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Сообщается, что пожарные оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению возгорания. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в московском районе Гольяново произошел пожар на складе типографии. Огнем было охвачено около 500 квадратных метров, пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Пострадавших не было.

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