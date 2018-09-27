Четверг, 27 Сентября 2018 года
05:30:17 МСК

На Северо-Востоке Москвы произошел крупный пожар в бытовках

Происшествия

По предварительным данным, пострадавших нет

Москва, 27 сентября 2018, 03:54 — REGNUM  Крупный пожар площадью 100 квадратных метров произошел в бытовках в районе Москвы Марьина Роща, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Сообщается, что пожарные оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению возгорания. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в московском районе Гольяново произошел пожар на складе типографии. Огнем было охвачено около 500 квадратных метров, пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве загорелся типографский склад

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить