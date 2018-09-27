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В Колпино произошел пожар в пятиэтажном жилом доме

Происшествия

По предварительным данным, пострадавших нет

Санкт-Петербург, 27 сентября 2018, 03:45 — REGNUM  Из-за взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Колпинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, сообщает Neva.Today.

На месте происшествия работали 14 пожарных. Во время ликвидации возгорания пришлось эвакуировать пять жителей дома. Сообщается, что в результате пожара выгорела комната площадью 20 квадратных метров. Огнеборцам удалось ликвидировать пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в жилом доме в Лосино-Петровском Московской области произошел пожар, охвативший площадь 50 квадратных метров. На тушение пожара у спасателей ушло не более двух часов. В результате пожара пострадали два человека.

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Пожары в жилых домах
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