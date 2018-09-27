Пьяный индиец в самолете пытался зарядить телефон в кабине пилота

Нью-Дели, , 03:09 — REGNUM Пассажир авиарейса Мумбаи — Калькутта пытался проникнуть в кабину пилота для того, чтобы зарядить свой сотовый телефон, сообщает Hindu.

По данным издания, индиец находился в состоянии алкогольного опьянения и хотел зарядить свой телефон в кабине пилота. Его сняли с рейса и передали в руки правоохранительных органов, однако полиция не стала возбуждать уголовное дело против авиадебошира.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября на авиарейсе Нью-Дели — Патна пассажир пытался открыть аварийную дверь самолета во время полета. Сообщается, что индиец перепутал аварийную дверь со входом в туалет и игнорировал объяснения других пассажиров. Успокоить его смогли лишь бортпроводники, которые после приземления передали пассажира полицейским.

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