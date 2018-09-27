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Минэкономразвития поручило Ростуризму проверить задержку самолета в Тунисе

Происшествия

Ростуризм проверит, были ли нарушены права туристов

Москва, 27 сентября 2018, 02:31 — REGNUM  Глава Минэкономразвития Максим Орешкин дал поручение Ростуризму провести проверку по задержке авиарейса с российскими туристами из Туниса, сообщает РБК.

По данным издания, Ростуризм проверит, были ли нарушены права туристов и выполнили ли туроператор и авиакомпания свои обязательства. Этому предшествовали случаи с задержкой пассажирского самолета компании Northwind, вылетавшего из Туниса в Москву.

Самолет должен был вылететь из тунисской Джербы в Москву 25 сентября в 15:30 по московскому времени. На борту самолета находились 440 пассажиров.

Из-за технических неполадок туристов пришлось доставлять самолетами Boeing 767−300 и Airbus A321. Первая группа пассажиров добралась до Москвы с задержкой в десять с половиной часов, вторая — с задержкой в 13,5 часов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростуризме прокомментировали задержку туристов из РФ в Тунисе

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Авиапроисшествия
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