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На заправочной станции в Чечне произошел взрыв

Происшествия

Пострадавших нет

Грозный, 27 сентября 2018, 02:25 — REGNUM  В Чечне на автозаправке в селе Гехи прогремел взрыв. Видеозаписью со взрывом начали делиться пользователи соцсетей.

На кадрах видно, что сначала заправка была охвачена огнем, а затем через несколько секунд происходит взрыв. По предварительным данным, пострадавших не было. По одной из версий, причиной пожара и взрыва на заправке мог быть пожар, который ранее охватил площадь около 900 квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в Шелковском районе Чечни произошел взрыв на автозаправочной станции. Сообщается, что на АЗС взорвались цистерны с топливом, после взрыва начался пожар, распространившийся на площадь около 800 квадратных метров. В результате взрыва пострадали пятеро работников автосервиса, располагавшегося неподалеку от АЗС.

Читайте ранее в этом сюжете: При взрыве на АЗС в Чечне пострадали пять человек

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