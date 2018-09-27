Прокурор Татарии выступил в защиту убившего грабителей бизнесмена

Казань, , 01:01 — REGNUM Прокурор Татарии Илдус Нафиков поддержал решение нижестоящего прокурора об отмене незаконного постановления следователя о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя из Бугульмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, 12 сентября после инцидента с нападением грабителей в отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 108 УК РФ («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны»).На следующий день первый зампрокурора республики Сергей Старостин признал решение о возбуждении уголовного дела незаконным и отменил постановление следователя. Однако следователь обратился с ходатайством об отмене решения прокурора, отметив, что для проведения тщательной проверки было недостаточно времени, отведенного законом.

«Между тем изучение материалов проверки показало, что решение нижестоящего прокурора является законным и обоснованным, а доводы следствия — несостоятельными», — подчеркнули в прокуратуре.

Отмечается, что доводы следствия основаны на предположениях, не соответствуют фактам, установленным в ходе доследственной проверки и не доказывают признаков преступления в действиях предпринимателя.

«При этом следователь не использовал предоставленные ему законом полномочия и не провел комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося», — уверены в надзорном ведомстве.

Соответствующие материалы направлены в органы следствия для организации дополнительной проверки и принятия законного процессуального решения. Как сообщало ранее ИА REGNUM, по версии следствия, на территорию дома в Бугульме проникли трое преступников, связали хозяина, его жену и приятеля, находящегося в гостях.

Под угрозой физической расправы грабители требовали отдать имеющиеся денежные средства. Мужчине удалось освободиться, после чего завязалась драка. Когда хозяин дома выбежал на кухню, схватил нож и стал хаотично им отмахиваться, один из нападающих продолжал угрожать предпринимателю пистолетом, нажимая на спусковой крючок, а другой рукой пытался выбить нож из рук мужчины. В ходе драки предприниматель нанес нападавшим множественные колото-резаные ранения, двое преступников скончались на месте. Одному из грабителей, который оказался знакомым хозяина дома, удалось скрыться, но через некоторое время он был задержан правоохранительными органами. В настоящее время он находится под стражей.

После инцидента было возбуждено два уголовных дела: о превышении пределов необходимой обороны, а также о разбойном нападении.

Кроме прокуратуры на защиту предпринимателя из Бугульмы встали жители Татарии, почти 3 тыс. человек подписали призыв не дать посадить «настоящего героя нашего времени». Большинство звучавших мнений сводилось к тому, что мужчина защищал свой дом.

Читайте ранее в этом сюжете: «Уважения общества, а не холодных нар СИЗО»: дело о самобороне в Татарии