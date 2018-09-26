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Парапланерист из Подмосковья пострадал в горах Кабардино-Балкарии

Происшествия

Группа спасателей будет направлена к мужчине с наступлением светлого времени суток

Приэльбрусье, Кабардино-Балкария, 26 сентября 2018, 23:59 — REGNUM  Парапданерист из Московской области совершил жёсткую посадку в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает 26 сентября пресс-служба регионального управления МЧС России.

«В Черекском ущелье КБР парапланерист из Московской области 1968 года рождения совершил жёсткую посадку на высоте 1600 метров и нуждается в помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поисково-спасательную операцию планируется начать 27 сентября с наступлением светлого времени суток.

Напомним, что это уже не первый подобный инцидент за последнюю неделю. 21 сентября парапланерист из подмосковного Королёва совершил жёсткую посадку в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. Прибывшая на место группа спасателей установила, что мужчина от полученных травм скончался.

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ЧП в горах
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